Мужчин с заряженной наркотиками пневмопушкой задержали у иркутской колонии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сотрудники исправительной колонии №14 в городе Ангарске Иркутской области в ночь на среду задержали возле учреждения троих мужчин с пневмопушкой. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ФСИН по региону.

"Дежурная смена ИК-14 предотвратила переброс на режимную территорию запрещенных предметов - наркотиков", - говорится в сообщении.

Охранники заметили подозрительный автомобиль, припаркованный возле ограждения колонии, и задержали троих находившихся в салоне молодых мужчин, один из которых уже имел судимость за хранение наркотиков.

"Прибывшие по вызову дежурной смены ИК-14 сотрудники полиции в багажнике автомобиля обнаружили пневмопушку, заряженную свертком с неизвестным содержимым, предположительно, наркотического происхождения", - отмечается в пресс-релизе.

Задержанные вместе с изъятыми предметами переданы сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД "Ангарское" для выяснения всех обстоятельств происшествия.