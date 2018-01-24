Ведомства не пришли к согласию по ограничению сцен курения в кино

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения РФ пока не может прийти к консенсусу с Минэкономразвития и Минкомсвязи относительно ограничения в кино и на телевидении сцен с курением и потреблением спиртного, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине, профессор Сергей Бойцов.

"В основном дискуссия у нас идет с небольшим кругом ведомств, из которых на первые позиции я бы поставил Минэкономразвития и Минкомсвязи", - сказал Бойцов в среду в центральном офисе "Интерфакса" в Москве на пресс-конференции, посвященной Стратегии формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года.

Так, по его словам, по поводу демонстрации в фильмах сцен с курением и с употреблением алкогольных напитков "непримиримую позицию мы видим со стороны Минкомсвязи".

Между тем, по словам эксперта, по некоторым вызывающим разногласия темам удалось найти консенсус.

"Среди большого круга вопросов, которые мы уже согласовали, это проблемы, связанные с рекламой продуктов, нацеленных на детей и с участием детей, в части, касающейся продуктов, которые способствуют развитию ожирения, гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета и онкологических заболеваний", - сказал Бойцов.

Бойцов напомнил, что эти аспекты содержатся в Стратегии формирования ЗОЖ до 2025 года, которая в настоящее время находится на согласовании с российскими ведомствами.