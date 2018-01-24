Солдат-срочник погиб во время учений в Алтайском крае

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Алтайском крае проверяют обстоятельства гибели военнослужащего во время учений на минувших выходных, сообщили в среду "Интерфаксу" в военной прокуратуре Барнаульского гарнизона.

"Действительно, случай гибели солдата проверяется. Однако проверка проводится не прокуратурой Барнаульского гарнизона, а 22-й военной прокуратурой армии, войсковой частью 56681 в Омске, в подведомственности которой находится дивизия, дислоцированная в ЗАТО "Сибирский" в Алтайском крае", - сказали в прокуратуре.

В воинской части отказались комментировать агентству данную информацию.

Между тем в одной из социальных сетей в Алтайском крае сообщается, что солдат погиб во время пожара в палатке вблизи села Косиха. 18-летний молодой человек, прибывший на службу из Чувашии, находился в палатке вместе с пятью другими солдатами и не успел выбраться, когда она загорелась.