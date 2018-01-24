Из Екатеринбурга пообещали сделать "умный город" в случае проведения в нем World Expo 2025

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россия в случае проведения World Expo 2025 хочет сделать из Екатеринбурга "умный город" (smart-city), заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это (проведение выставки ЭКСПО-2025 - ИФ) показ наших возможностей, это возможность показать миру, чего мы достигли и какие у нас планы. Прежде всего, с точки зрения инновационных идей, технологий развития городов - Екатеринбург один из наших крупнейших городов. И проекты типа smart-city, они сейчас модные конечно, но мы хотим, чтобы к 2025 году мы могли уже показать достижения. Всемирная выставка это хороший шанс", - сказал Дворкович.

По его словам, для региона проведение ЭКСПО-2025 может послужить серьезным стимулом к развитию. "Мы хотим, чтобы уральский регион стал одним из центров экономического развития России", - добавил он.

"Но, кроме того, это шанс упрочить наши взаимоотношения с партнерами, не столько с нашими крупнейшими, сколько с огромным числом развивающихся стран, где уровень сотрудничества еще далек от потенциала", - отметил Дворкович. Он подчеркнул, что Россия, будучи участником всех всемирных выставок, начиная с 1851 года, ни разу не проводила эту выставку у себя. "Это наш долг - сделать все, чтобы Россия приняла у себя этот крупнейший форум", - сказал А.Дворкович.

Концепция "умного города" предполагает интеграцию информационных и коммуникационных технологий, а также интернета вещей для управления городом и улучшения качества жизни в нем.