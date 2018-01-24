Путин призвал загрузить "оборонку" гражданским производством после 2020 года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Выпуск гражданской продукции должен максимально занять мощности оборонных предприятий, особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, выпуск гражданской продукции должен полностью максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден", - сказал он на совещании в Уфе.

В связи с этим глава государства напомнил о мерах, которые уже были приняты, для успешного решения задачи по диверсификации ОПК. В частности, он отметил, что Внешэкономбанком и Фондом развития промышленности предусмотрено льготное финансирование для поддержки диверсификации.

Доля продукции гражданского и двойного назначения, производимой на предприятиях ОПК, к 2025 году должна составить до 30%, а к 2030 - до 50%, для этого нужно подходить к вопросу диверсификации предприятий ОПК системно, заявил Путин. "Диверсификация производства оборонных предприятий не должна ограничиваться отдельными успешными проектами. Важно поставить ее на системную основу", - сказал он.

По словам Путина, руководство и сотрудники предприятий ОПК должны подходить к вопросу диверсификации столь же ответственно, как к выполнению гособоронзаказа. "Только так можно решить стратегическую задачу - повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 - до 50%", - сказал президент.

Путин также отметил, что при реализации проектов по диверсификации предприятий ОПК нужно активнее использовать механизм специального инвестконтракта.

В 2017 году доля гражданской продукции, производимой на предприятиях ОПК, выросла до 17%, в то время как задача была обеспечить такие показатели к 2020 году, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. "Исходя из этого, есть уверенность, что за два последующих года мы добавим, как минимум, 2%", - добавил министр.

Совещание посвящено вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса. Оно проходит на площадке ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация - Уфимское моторостроительное производственное объединение".