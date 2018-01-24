Верховный суд смягчил наказание осужденному за содействие терроризму имаму из Белгорода

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ снизила на два месяца срок наказания белгородскому имаму Физули Исмаилову, приговоренному к 8,5 годам колонии за содействие терроризму, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

"24 января Верховный суд постановил изменить приговор Московского окружного военного суда и смягчить наказание Исмаилову до семи лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательный срок наказания по совокупности преступлений с учетом приговора, вынесенного Октябрьским районным судом Белгорода, составил восемь лет и четыре месяца колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

9 ноября 2017 года Московский окружной военный суд признал виновным в содействии терроризму и приговорил к 8,5 годам заключения Исмаилова, уже осужденного в мае 2016 года на три года колонии за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

Как установлено следствием и судом, 36-летний имам неоднократно проводил проповеди об "очищении ислама от многобожников", призывал к джихаду и построению "исламского государства Халифат". Он также призывал оказывать финансовую помощь сторонникам запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ и выезжать в Сирию для участия в военных действиях.

Исмаилов - имам Белгородской мусульманской религиозной организации в составе Духовного управления мусульман РФ, которую возглавляет Равиль Гайнутдин.