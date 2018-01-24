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В Самарской области произошла утечка бензина на 1,2 тыс. кв. м.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Утечка бензина из продуктопровода АО "Сызранский НПЗ" (СНПЗ, входит в НК "Роснефть") произошла днем в среду у расположенного под Сызранью села Уваровка в Самарской области, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По данным источника, в 13:52 по московскому времени в экстренные службы поступило сообщение об утечке в месте прохождения принадлежащего СНПЗ продуктопровода бензина диаметром 273 мм, площадь разлива бензина составила около 1,2 тыс. кв. метров.

"Были проведены работы по устранению течи путем установки хомута. Силами АО "СНПЗ" проводятся работы по отсыпке устойчивого дорожного покрытия к месту проведения работ, планируется отсыпать 540 метров дороги", - сказал собеседник агентства.

Источник сообщил также, что загрязненный грунт после сбора будет вывозиться в хранилище СНПЗ для последующей утилизации, планируемое время ликвидации последствий утечки нефтепродукта - 18:00 26 января.

Загрязнения водных объектов не допущено, подчеркнул он.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Сызранского НПЗ", работники завода обнаружили две криминальные врезки на продуктопроводе, проходящем за территорией предприятия. Врезки были оперативно ликвидированы, герметичность трубопровода восстановлена. Ведутся работы по ликвидации последствий выхода нефтепродукта из несанкционированных врезок и очистка территории. Угроза водным объектам отсутствует. Ведется круглосуточный экологический мониторинг. Информация о врезках передана в правоохранительные органы.

Теги: Самарская область
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