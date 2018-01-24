Муниципальных депутатов при наличии основной работы предложили избавить от сдачи деклараций о доходах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, позволяющий муниципальным депутатам, которые исполняют свои обязанности на непостоянной основе и имеют иное основное место работы, не сдавать ежегодные декларации о своих доходах и расходах.

Соответствующие поправки в действующее законодательство внесла в Госдуму в среду большая группа депутатов.

Как отмечают инициаторы проекта закона, "депутаты представительных органов муниципальных образований, исполняющие свои обязанности на непостоянной основе и имеющие основное место работы, не получают зарплату в представительных органах".

Многие из таких депутатов возглавляют предприятия или иные организации, то есть способствуют формированию рабочих мест для местных жителей, активно занимаются общественной деятельностью, проводят благотворительные и иные социально значимые мероприятия, находятся в постоянном взаимодействии с местным населением, отмечают инициаторы проекта закона.

Таким образом, полагают они, избиратели, как правило, хорошо осведомлены о деятельности таких депутатов и голосуют за них, исходя из оценки эффективности их работы. "Соответственно, представление деклараций в подобных случаях (когда уже действует достаточно сильный "народный фильтр") не будет являться сколько-нибудь существенным механизмом противодействия коррупции", - подчеркивается в пояснительной записке.

Здесь же отмечается, что заполнение деклараций депутатами, которые исполняют свои полномочия на непостоянной основе, то есть совмещают депутатскую работу со своим основным занятием, "требует определенных временных затрат". "В особенности это касается сельских населенных пунктов, не имеющих банковских отделений и учреждений Росреестра", подчеркивается в сопроводительных материалах.

В связи с этим авторы законопроекта, а их более 30 человек, предлагают освободить таких депутатов от обязанности ежегодного предоставления сведения о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера; не надо будет предоставлять эти сведения и супругам таких депутатов.

Поправки предложено внести в действующие федеральные законы "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".