Гумконвой МЧС РФ доставил в Донецк и Луганск детские продуктовые наборы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Автоколонна МЧС России доставила в Донецк и Луганск гуманитарную помощь, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе министерства.

"73-я гуманитарная колонна МЧС прибыла в пункты назначения. Сейчас на специальных пунктах приема груза в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства. Автомобили МЧС привезли в Донбасс более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего в основном из детских продуктовых наборов. В МЧС отметили, что все автомобили из гуманитарной колонны прошли таможенный досмотр на российско-украинской границе. Проверке подвергалась каждая машина.

Киев ранее неоднократно выступал с протестами в связи с направлением в Донбасс российских гуманитарных грузов без согласования с украинской стороной. Власти Украины заявляли, что отправка гуманитарных конвоев без согласования с Киевом нарушает как украинские законы, так и устоявшуюся международную практику.

В Киеве также всегда отрицали участие украинских таможенников и пограничников в оформлении гуманитарных грузов из России.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За этот период 72 автоколонны МЧС России успешно доставили на территорию юго-востока Украины более 72 тысяч тонн гуманитарных грузов.