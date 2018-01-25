Энергетики в Чечне во избежание аварии оставили без света 70 тыс. человек

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Две линии электропередачи отключили в Чечне, чтобы избежать аварии на подстанции, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

"Без электричества остались около 70 тысяч жителей Ачхой-Мартановского района республики", - говорится в сообщении.

В четверг утром для предотвращения аварии на подстанции 110 кВ "Самашки" энергетики отключили две линии электропередачи "Плиево - Самашки" и "Самашки - ГРП-110". Подстанция полностью обесточена.

Завершить работы и полностью восстановить электроснабжение энергетики планируют до 17:00.

Отмечается, что ситуация находится на особом контроле у замминистра энергетики РФ Андрея Черезова.