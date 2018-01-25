Правительство внесло в ГД законопроект об органической продукции

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О производстве органической продукции". Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг.

"Производство органической (экологически чистой) продукции требует отдельного законодательного регулирования, поскольку технологии, применяемые в ее производстве, существенно отличаются от технологий, применяемых в традиционном сельском хозяйстве", - отмечается на сайте правительства. Пока российский рынок органической продукции функционирует стихийно: отсутствуют законодательные механизмы регулирования производства органической продукции, система контроля ее соответствия установленным требованиям, законодательно не определено, какую продукцию можно считать органической.

Отсутствие регулирования в области органического сельского хозяйства "не позволяет России выступать полноценным участником на международном рынке такой продукции, а внутри страны создает возможность недобросовестным товаропроизводителям вводить в заблуждение потребителей".

Законопроект вводит понятия "органическая продукция", "производство органической продукции" и "производители органической продукции". Он предусматривает добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам национальной системы стандартизации, а также создание единого государственного реестра производителей органической продукции.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев ранее говорил, что мировой рынок органических продуктов за последние 15 лет вырос почти в пять раз, до $100 млрд, и сегодня он составляет 10% от общего объема мирового рынка продовольствия. Согласно прогнозам, к 2022 году рынок органической продукции превысит $200 млрд.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмечал, что, по оценке экспертов, в будущем Россия может занять 10-25% мирового рынка органической продукции.

Законопроект "О производстве органической продукции" был подготовлен Минсельхозом по поручению президента РФ по итогам встречи с представителями деловых кругов Ярославской области 25 апреля 2017 года. Правительство одобрило законопроект на заседании 18 января.