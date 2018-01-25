Сотрудник православной службы "Милосердие" погиб при спасении бездомного

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Первый пресс-секретарь православной службы помощи "Милосердие" 35-летний Георгий Великанов погиб на подмосковной железнодорожной платформе "Красногорская", спасая упавшего на пути бездомного.

"Погиб невероятно светлый человек, погиб смертью праведника, спасая бездомного на железнодорожной платформе. Георгий был глубоким, светлым, добрым человеком, который интересовался и вопросами богословия, и непосредственно участвовал в делах благотворительности и милосердия", - сказал глава синодального Отдела по благотворительности епископ Пантелеимон, которого цитирует в четверг пресс-служба "Милосердия".

Великанов - историк, автор статей по богословской тематике, собирался стать священником. Служил певчим и алтарником московского храма Всемилостивого Спаса в Митино. Занимался помощью нуждающимся, в качестве добровольца помогал взрослым с инвалидностью в психоневрологическом интернате.