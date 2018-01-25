Самолеты США провели разведку вблизи российских границ на Балтике и Черном море

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС США в четверг провели активные разведывательные полеты вблизи Калининградской области, Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Так, по их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным CURE42, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил многочасовой полет у границ Калининградской области. Он со всех сторон облетал российскую территорию на юге Балтики, выполняя полет в воздушном пространстве Польши, Литвы и над международными водами Балтийского моря.

Тем временем, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 05-2024, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение многих часов вел разведку, курсируя вблизи Севастополя, вдоль южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.

Как сообщалось, в среду самолет британских Королевских ВВС Sentinel R1 также провел разведывательный полет вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области. Он курсировал в районе южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, у ее побережья на Балтике, а также у северных границ области в небе над Литвой.

Согласно открытым данным, основной задачей данного типа самолета является сбор информации о противнике, отслеживание его перемещений и передача сведений оперативным структурам командования Вооруженных сил.

Кроме того, во вторник вблизи Калининградской области был зафиксирован полет британского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E3 Sentry AWACS с бортовым номером ZH104 и позывным NATO31. По имеющимся данным, он кружил вблизи ее южных границ, находясь в воздушном пространстве Польши.