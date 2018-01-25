Пресс-секретарь православной службы "Милосердие" погиб при попытке спасти бездомного

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Первый пресс-секретарь православной службы помощи "Милосердие" 35-летний Георгий Великанов погиб на железнодорожной платформе "Красногорская", спасая упавшего на пути бездомного.

"Погиб невероятно светлый человек, погиб смертью праведника, спасая бездомного на железнодорожной платформе. Георгий был глубоким, светлым, добрым человеком, который интересовался и вопросами богословия, и непосредственно участвовал в делах благотворительности и милосердия", - сказал глава синодального Отдела по благотворительности епископ Пантелеимон, слова которого приводит в четверг пресс-служба "Милосердия".

Великанов собирался стать священником, он историк, автор статей по богословской тематике. Служил певчим и алтарником московского храма Всемилостивого Спаса в Митино. Активно занимался помощью нуждающимся: в частности, в качестве добровольца помогал взрослым с инвалидностью в психоневрологическом интернате.