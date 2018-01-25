Большинство россиян никуда не поедут на февральские и мартовские праздники

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Большинство россиян не планирует поездки на длинные выходные 23-25 февраля и 8-11 марта из соображений экономии, сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные туроператоров.

"Судя по состоянию спроса, поездки на длинные уикенды 23-25 февраля и 8-11 марта многие россияне не планируют. Динамика продаж весьма умеренная, глубина низкая. По мнению туроператоров, люди сейчас склонны исключать вторую и третью поездку в году в целях экономии", - сказала Тюрина.

Интерес к поездкам по России в короткие праздники не отличается от общего тренда прошлого года - падение объема продаж составляет 50%. "Цены довольно высокие, а люди стараются экономить. Раньше мы насыщали программы интерактивом, дегустациями, мастер-классами - они были дороже, но их охотно брали. Теперь же главное - подешевле", - отметила она.

Активнее всего бронируются экскурсионные поездки в Псков, Новгород, по Золотому кольцу, Тверской области. Темп бронирований отстает от прошлого года, причем даже новогодние продажи показали результат ниже, чем год назад.

Что касается зарубежных поездок, то, по словам Тюриной, отдых в феврале интересен, в первую очередь, горнолыжникам, которые включат дополнительные выходные в поездку от пяти до десяти дней. Они едут в Куршевель и Андорру, востребованы альпийские курорты Италии и Швейцарии. "На 8 марта горнолыжники не очень рассчитывают, опасаясь, что снег может подтаять", - добавила она.

Эксперты отмечают, что число бронирований в экзотические страны в феврале-марте сохранилось на прошлогоднем уровне, при этом Бали, Шри-Ланка, Занзибар, Куба и Вьетнам покупают активнее всего.