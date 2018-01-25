Ростехнадзор ограничит работу опасных предприятий на время ЧМ по футболу

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ростехнадзор готовит список особо опасных предприятий, работа которых может быть ограничена на время чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении ведомства.

"На сегодняшний день перечень находится в стадии формирования, эта работа ведется совместно с субъектами России и в тесном сотрудничестве с предприятиями", - отмечается в сообщении.

Представитель Ростехнадзора пояснил "Интерфаксу", что список предприятий будет направлен на рассмотрение в правительство, которое будет принимать окончательное решение по этому вопросу.

Служба подчеркивает, что приостановка работы особо опасных объектов на предприятиях является стандартной практикой при проведении крупных международных спортивных мероприятий. Аналогичные меры, например, были приняты в период проведения Олимпийских игр 2014 года в Сочи и Кубка Конфедераций в 2017 году.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.