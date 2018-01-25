Дело обвиняемых в фальсификации материалов сотрудников МВД направили в суд

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя начальника отдела Управления "Б" ГУЭБиПК МВД России и его подчиненного, сообщили в надзорном ведомстве в четверг.

"Они обвиняются в совершении должностного преступления, связанного с провокацией и фальсификацией материалов оперативно-розыскной деятельности. Действия обвиняемых квалифицированы следствием по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

По данным предварительного следствия, на основании доказательств, полученных в результате сфальсифицированных оперативно-розыскных мероприятий, к уголовной ответственности в 2014 году были незаконно привлечены два человека, которые длительное время содержались под стражей. Впоследствии они были освобождены, уголовное преследование в отношении них прекращено в связи с отсутствием события преступления, отметили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По данным источника "Интерфакса", замначальника отдела Управления "Б" ГУЭБиПК МВД - Александр Соболь, его подчиненный - Сергей Абрамов.