Эстония потребовала от Украины удалить ее из списка офшоров

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал власти Украины удалить страну из списка офшорных зон, поскольку она попала туда по ошибке, сообщили агентству BNS в четверг вечером в пресс-службе эстонского правительства.

Как пояснил Ратас, "нынешнее положение означает, что у действующих на Украине эстонских предприятий возникли необоснованные финансовые дополнительные обязательства и по этой причине они ежедневно несут убытки".

"Ни одна другая страна мира не считает Эстонию оффшором. Эстония - член Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), член Европейского Союза и наша налоговая политика соответствует всем международным требованиям и стандартам, в том числе, и законодательству Украины", - подчеркнул Ратас.

Глава МИД Эстонии пояснил, что страна оказалась в списке из-за неправильной интерпретации эстонского закона о подоходном налоге. В Киеве сочли, что налогообложение предпринимательских доходов в Эстонии на 5 процентов ниже, чем на Украине. Однако действующий в Эстонии 20-процентный налог при распределении дивидендов даже выше украинского, напомнил глава МИД. "Подобная налоговая система не позволяет скрывать налоги или уклоняться от них", - заверил Миксер.

Правительство Украины в конце 2017 года включило Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании.