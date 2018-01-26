Российские и канадские ученые разработали метод лечения рака с помощью золота

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Способ адресного разрушения раковых клеток с помощью наночастиц золота и теплового воздействия разработали сибирские и канадские ученые.

В основе нового метода - доставка терапевтических наночастиц к опухоли специальными молекулами - аптамерами, сообщает ​ пресс-служба Красноярского научного центра. Аптамеры представляют собой искусственные одноцепочечные последовательности ДНК или РНК, которые благодаря своей структуре способны с высокой специфичностью связываться с нужными клетками.

В ходе экспериментов с лабораторными животными красноярские ученые установили, что наночастицы золота могут быть использованы для уничтожения раковых клеток. "Под воздействием лазерного облучения частицы нагреваются и разрушают злокачественную ткань опухоли, оставляя здоровые ткани нетронутыми. Метод подходит для случаев, когда хирургическое удаление опухоли является сложной задачей", - говорится в сообщении.

В научной работе принимали участие, в частности, сотрудники Красноярского научного центра, Красноярского государственного медицинского университета имени В.Ф.Войно-Ясенецкого, Центра ядерной медицины ФМБА России, Сибирского федерального университета и Университета Оттавы (Канада).

По словам руководителя лаборатории биомолекулярных и медицинских технологий КрасГМУ имени В.Ф.Войно-Ясенецкого Анны Кичкайло (Замай), для дальнейшего использования метода необходимо провести полные доклинические и клинические испытания.

"Мы исследовали эффективность воздействия наночастиц на опухоль и их токсичность на здоровых животных, тем самым продемонстрировали их биобезопасность. Принцип действия показан, далее для разных опухолей будут подобраны частицы с определенными свойствами", - приводятся в сообщении слова Кичкайло (Замай).

"Так, зеленый свет вызывает нагрев частиц в поверхностных слоях кожных покровов, красный же проникает вглубь организма. Поэтому для наружных опухолей будут применяться частицы размером порядка 30 нанометров, а для внутренних новообразований - чуть более крупные с плазмонным резонансом в красной области спектра", - пояснила руководитель лаборатории.