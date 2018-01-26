Дорожный конфликт между водителями в Уфе закончился стрельбой из "травматики"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между водителями "маршрутки" и легкового автомобиля в Уфе, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД по Башкирии в пятницу.

"По предварительным данным, вчера между участниками дорожного движения возник конфликт, в результате которого они причинили друг другу травмы. После оказания медицинской помощи они были отпущены и обратились в полицию со встречными заявлениями в отношении друг друга", - сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящее время полиция проводит проверку для принятия решения о возбуждении уголовного дела, изъят травматический пистолет.

Между тем ряд СМИ опубликовал видео с камеры видеорегистратора, на котором видно, как мужчина выстрелил в водителя легкового автомобиля и по стеклу его машины, после того как тот пнул по микроавтобусу. Пострадавший достал биту из багажника, чтобы продолжить выяснять отношения.