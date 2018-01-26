Минтранс РФ предложил разрешить "малой" авиации работать как такси

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минтранс РФ начало подготовку федерального закона, направленного на смягчение требований к предприятиям авиации общего назначения, следует из материалов, опубликованных на госпортале regulation.gov.ru.

Сейчас к таким предприятиям предъявляются "необоснованно высокие" требования, полагают в Минтрансе, в том числе при получении сертификата эксплуатанта. Они "не способствуют ее развитию и не позволяют активно использовать сверхлегкие и легкие воздушные суда, включая тепловые аэростаты и планеры в интересах граждан РФ", говорится в опубликованных материалах. Речь идет об оказании экскурсионных, туристических услуг, перевозках "в качестве такси в удаленных районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока".

Принятие закона позволит повысить уровень безопасности в "малой" авиации, повысить мобильность населения, особенно в труднодоступных регионах, и сократить нагрузки на федеральный бюджет за счет сокращения субсидий, указывает разработчик. Собственники легких и сверхлегких воздушных судов при этом смогут "обслуживать воздушные путешествия, участвовать в спортивных и развлекательных мероприятиях, выполнять аэросъемки, воздушное патрулирование и др.".

Сам законопроект пока не опубликован, но в материалах указано, что при его согласовании он может вступить в силу в сентябре 2018 года.

В августе 2017 года Росавиация сообщала, что за восемь месяцев года было зафиксировано 13 происшествий при выполнении экскурсионных и прогулочных полетов на частных воздушных судах, повлекших гибель 14 человек. Росавиация предупреждала при этом, что владельцы воздушных судов "малой" авиации не имеют права оказывать любые платные услуги по перевозке пассажиров, например, при их доставке к месту работы, отдыха, а также при выполнении демонстрационных или экскурсионных полетов.