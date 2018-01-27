Источник сообщил об ограблении офиса "Росгосстраха" в Саратове

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Неизвестные грабители в пятницу вынесли из помещения одного из офисов компании "Росгосстрах" в Кировском районе Саратова порядка 3 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел около 21:00.

"Двое неизвестных ворвались в офис страховой компании, расположенный на улице Аэропорт, угрожая персоналу оружием, забрали из сейфа около 3 млн рублей и скрылись. По предварительной информации, сотрудники офиса не пострадали",- сказал собеседник агентства.

Задержать грабителей по горячим следам не удалось.

В ГУ МВД региона ситуацию пока не комментируют.