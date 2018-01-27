Улучшение погоды прогнозируют в районе поиска пропавшего в Японском море судна "Восток"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Улучшение погоды ожидается в субботу в районе Японского моря, где третий день ищут рыболовное судно "Восток".

"Погода во второй половине дня, по прогнозам, улучшится. Ночью поиски на море вели спасательное судно "Спасатель Заборщиков" и теплоход "Fesco Диомид", результатов нет. Планируется, что в субботу возобновит работу авиация, вертолеты Ми-8 и самолет МЧС России Бе-200", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" начальник морского спасательно-координационного центра Владивосток Федерального государственного бюджетного учреждения "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики" Николай Пирожков.

В пятницу в районе операции скорость ветра достигала 33 м/мс, высота волн - до пяти метров.

В ходе поисковой операции было обследовано почти 7,3 тыс кв. км морской акватории, из которых - 5,82 тыс. кв. км авиацией и более 1,4 тыс. км морскими судами. Были обнаружены радиобуй, полузатонувшая бочка, швартовые концы, два спасательных жилета, два спасательных круга и бытовой мусор.

Как сообщалось, рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром в четверг у южного побережья Приморья в Японском море. Судно перестало выходить на связь. Была начата поисково-спасательная операция.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).