Пять человек погибли в результате пожара в Пермском крае

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Три ребенка и двое взрослых погибли в результате пожара в поселке Ильинский Пермского края в ночь на субботу.

Как сообщается на сайте краевого МЧС, сообщение о возгорании дома и бани в поселке Ильинский поступило в субботу в 00:34 местного времени.

Возгорание локализовано в 1:38, ликвидировано в 2:00.

"В результате пожара сгорела баня и веранда дома", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в результате пожара, по предварительным данным, погибли пять человек.

"Погибли, предварительно, трое детей и двое взрослых. Обстоятельства уточняются. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам - ИФ)", - сказал представитель пресс-службы.