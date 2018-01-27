В октябре в России пройдет пробная перепись населения

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пробная перепись населения пройдет в России в период с 1 по 31 октября 2018 года и охватит ориентировочно 550 тысяч человек, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Правительства РФ.

"Цель проведения пробной переписи населения - отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учётом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписанным распоряжением определены 10 территорий, на которых будет проводиться пробная перепись населения.

"К ним относятся: Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия), Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, посёлок городского типа Южно-Курильск муниципального образования "Южно-Курильский городской округ" Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге", - указано в распоряжении.