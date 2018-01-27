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Испытания нового стратегического бомбардировщика завершатся к лету 2021 года

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Летные испытания модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М планируется завершить к середине 2021 года, сообщил "Интерфаксу" источник в авиапроме.

"Испытания Ту-160М будут проходить на базе Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. Громова в подмосковном Жуковском. Предполагается, что они завершатся летом 2021 года", - сказал собеседник агентства. По его словам, отдельные образцы вооружения и авионики разрабатываемого самолета уже испытываются.

"На данный момент уже проведен ряд испытаний авиационных средств поражения и бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для Ту-160М", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что появление новых возможностей ракетного вооружения - например, оперативно обнаруживать цель и перенацеливать в воздухе уже выпущенные боеприпасы, потребует дополнительных испытаний самолета для обеспечения эффективного управления вооружением.

Источник сообщил, что бортовой комплекс модернизированного ракетоносца будет обладать элементами "искусственного интеллекта". Например, электроника "стратега" сможет подсказывать пилоту оптимальный способ вывода самолета из критической ситуации, а также выявлять неполадки систем и предлагать варианты их устранения.

Кроме того, обсуждается возможность внедрения в единую систему управления элементов дополненной виртуальной реальности, которая обезопасит пилотирование при плохой видимости, а также системы, способной выполнять голосовые команды пилота, добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, 25 января президенту РФ Владимиру Путину был продемонстрирован полет нового стратегического ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь", производство которого восстанавливают на Казанском авиазаводе им. С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев", входит в ОАК). По своим тактико-техническим характеристикам и составу оборудования Ту-160 (№804), получивший имя "Петр Дейнекин" в честь первого главкома ВВС России, в основном соответствует серийным Ту-160. В дальнейшем самолет будет доведен до соответствия техническому облику модернизированных Ту-160М.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Интерфаксу" сообщили, что эффективность новой модификации стратегического ракетоносца Ту-160М будет увеличена на 60% по сравнению с базовым самолетом.

"Модернизированный ракетоносец будет обладать интеллектуальной системой управления, новым пилотажно-навигационным оборудованием, бортовой радиолокационной станцией и комплексом радиоэлектронного противодействия", - добавили в компании.

Параллельно "Туполев" ведет работы по созданию опытных образцов Ту-160М2 - новейшей модификации стратегического ракетоносца. Отмечалось, что внешне этот самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе, за счет расширения спектра вооружения.

Ту-160М2 будет использовать более современные виды высокоточного оружия и новые двигатели НК-32, которые позволят увеличить дальность полета стратегических ракетоносцев.

Госконтракт между Минобороны РФ и ПАО "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М2 предусматривает создание 10 самолетов стоимостью 15 млрд рублей каждый. Выполнение контракта позволит обеспечить полную загрузку завода до 2027 года.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

Теги: Ту-160М, ОАК
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