Госиспытания новой БМП "Курганец" начнутся после устранения замечаний от военных

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Боевая машина пехоты (БМП) на средней гусеничной платформе "Курганец-25" проходит этап предварительных испытаний, сообщили "Интерфаксу" в субботу информированные источники.

"В плановом порядке идёт доводка машины в соответствии с требованиями Минобороны", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник сообщил, что продолжается этап предварительных испытаний новой БМП.

"Пока идут предварительные испытания. После устранения всех замечаний, поступивших от военных, машина будет готова выйти на государственные испытания", - сказал он.

Источник затруднился ответить на вопрос, начнутся ли госиспытания БМП в 2018 году.

Универсальная платформа

"Курганец-25" (разработка концерна "Тракторные заводы", КТЗ, переходит в "Ростех") - универсальная гусеничная платформа, на базе которой создана БМП, гусеничный бронетранспортер и бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ).

В годовом отчете "Курганмашзавода" (КТЗ) говорилось, что опытные образцы машин на новой платформе созданы, ведется их доработка и подготовка к всеобъемлющим испытаниям, предшествующим принятию техники на вооружение. По данным "Курганмашзавода", в 2014 году были заключены государственные контракты на поставку опытно-промышленных партий бронетехники в 2016-2018 годах.

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сказал в конце апреля, что серийное производство бронетехники на платформе "Курганец-25" начнётся с 2021 года.

Генеральный директор КТЗ Альберт Баков сообщил в августе "Интерфаксу", что "Курганец-25" сохраняет все основные преимущества БМП-3, но это машина нового поколения.

"Новая БМП может сходу, без специальной подготовки преодолевать водные преграды. Это плавающая машина, она может форсировать любую реку. Благодаря новой трансмиссии и гидроприводам мы сумели сохранить при средней боевой платформе подвижность легкой платформы, что повышает живучесть машины. У "Курганца" более высокая степень защиты во всех отношениях, в том числе, от средств радиоэлектронной борьбы", - заявил тогда Баков.

Другие испытания

Помимо "Курганца-25" в России испытывают еще две новые платформы бронетехники - тяжёлую гусеничную "Армату" и среднюю колесную "Бумеранг".

Бронетехнику на всех трех новых платформах Вооруженные силы России должны получить в рамках недавно принятой десятилетней госпрограммы вооружения.

"Армата" разработана корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") в качестве базы для основного боевого танка Т-14, тяжёлой БМП Т-15, боевой машины поддержки танков и БРЭМ.

Ранее замглавы Минобороны Борисов сообщил, что до 2020 года военные получат партию из 100 новейших танков Т-14 "Армата". По словам Борисова, массовые закупки "Арматы" пока Минобороны форсировать не будет.

Платформа "Бумеранг" ("Военно-промышленная компания") - универсальная средняя колесная платформа для создания бронетранспортера, БМП, инженерной, санитарной машины и другой бронетехники.