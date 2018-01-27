Несколько улиц затопило в Мурманске из-за прорыва трубы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Семь домов в Мурманске остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе, при этом в 12-градусный мороз затопило несколько улиц.

"Поток воды пошел по улице Старостина, вниз по улице Карла Маркса до улицы Софьи Перовской", - говорится в сообщении на сайте администрации города.

Отмечается, что "в настоящее время выход воды прекращен".

Как сообщает администрация, 28 единиц дорожной техники: грейдеры, пескоразбрасыватели, другие спецавтомобили проводят работы по посыпке и снятию ледового наката.

В результате аварии от водоснабжения отключены семь домов. Как ожидается, водоснабжение будет восстановлено в течение дня.