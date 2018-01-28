Курсант МВД отчислен из вуза из-за подозрений в разбойных нападениях

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Курсант третьего курса Московского университета МВД России имени Кикотя отчислен из-за подозрений в серии разбоев в Подмосковье, сообщает пресс-служба МВД России в воскресенье.

"25 января сотрудниками ГУСБ МВД России и УМВД России по городскому округу Королёв для разбирательства по установлению причастности в совершении противоправного деяния, предусмотренного статьей 162 УК РФ (разбой), был доставлен в отдел полиции курсант третьего курса Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя", - говорится в сообщении.

"По результатам проведенной служебной проверки курсант отчислен из образовательного учреждения, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, - отметили в МВД, - а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом".

Ранее ряд СМИ сообщил, что курсант МВД знакомился с пострадавшими в социальных сетях, а при встрече избивал их и забирал ценные вещи. Осуществлять разбои ему помогали приятели.