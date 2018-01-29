Полиция заинтересовалась возгоранием автомобиля координатора штаба Собчак в Пскове

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку из-за возгорания автомобиля координатора штаба претендента на президентский пост Ксении Собчак в Псковской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, автомобиль"Ситроен С6" Виктора Широбокова загорелся 28 января в 05:17. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются. Проводятся следственные мероприятия. "В случае если подтвердится версия с поджогом, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара в автомобиле "Ситроен С5" стало занесение постороннего источника огня. В штабе Собчак считают, что это поджог.

Широбоков - ответственный секретарь регионального отделения партии "Гражданская инициатива" в Псковской области. Был назначен координатором штаба Собчак в Пскове в середине минувшего декабря.