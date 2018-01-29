"Тотальный диктант-2018" будет посвящен судьбе немцев Поволжья

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Текст "Тотального диктанта-2018" описывает один день учителя немецкой словесности в 40-е годы прошлого века, сообщила автор произведения, писательница Гузель Яхина журналистам в понедельник в Новосибирске.

"Я очень рада, что экспертный совет согласился тем, что текст (диктанта...) может быть написан и войти в новый роман "Дети мои", посвященный судьбе немцев Поволжья, судьбе Немецкой автономии на Волге с 1918 по 1941 год. Мне не пришлось выходить из той большой темы, куда я была погружена глубоко", - сказала Яхина.

Она уточнила, что будет три текста для разных часовых зон.

"Они называются "Утро", "День" и "Вечер", они рассказывают об одном дне учителя немецкой словесности по фамилии Бах", - добавила Яхина.

По словам писательницы, предполагается, что роман "Дети мои" увидит свет в мае этого года.

В 2018 году формат акции изменится: была избрана "столица", где 14 апреля текст диктанта будет читать его автор. Этим городом в 2018 году стал Владивосток, который обошел Иркутск, Красноярск, Тюмень и Таллин.

Центральной площадкой "Тотального диктанта" станет Дальневосточный федеральный университет, там его смогут написать более 500 человек, сообщил, со своей стороны, координатор столицы "Тотального диктанта-2018" Вячеслав Беляков. Он отметил, что во Владивостоке будет организована специальная площадка для консулов и их семей (в городе расположено 23 консульских учреждения).

Член экспертного совета "Тотального диктанта" Татьяна Белица уточнила, что для иностранных участников будет предложен специальный текст на основе общего текста диктанта.

Идея добровольного диктанта для всех желающих проверить свое знание русского языка родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета "Глум-клуб" в начале 2000-х годов. Организатор мероприятия - фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".

Авторами текстов были Борис Стругацкий (2010 год), Дмитрий Быков (2011 год), в 2012 году - Захар Прилепин, в 2013 - Дина Рубина, в 2014 - Алексей Иванов, Евгений Водолазкин (2015 год), Андрей Усачев (2016 год), Леонид Юзефович (2017 год). Ранее авторы традиционно читали диктант в НГУ.

В 2017 году диктант написали более 200 тыс. человек из 71 страны.