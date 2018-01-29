Совет Думы назвал нецелесообразной уплату РФ взносов в бюджет ПАСЕ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Совет Думы высказался за продолжение взаимодействия со спецкомиссией бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ради возвращения делегации РФ к полноценной работе в этой организации, однако назвал уплату взносов в бюджет ПАСЕ нецелесообразным, сообщили в Госдуме.

"Считать нецелесообразной уплату в настоящее время взносов Российской Федерации в бюджет ПАСЕ", - говорится в опубликованном на думском сайте протоколе заседания совета Думы, которое состоялось 25 января.

Члены совета также заслушали информацию вице-спикера Петра Толстого об участии (в начале прошедшей недели в Страсбурге - ИФ) в работе специальной комиссии бюро ПАСЕ. Толстому и председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому рекомендовано "продолжить взаимодействие со специальной комиссией Бюро ПАСЕ по вопросам возобновления полноценной работы РФ в ПАСЕ".

Как сообщается на сайте, участие в обсуждении вопроса таже приняли председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, вице-спикер Игорь Лебедев (ЛДПР), руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.