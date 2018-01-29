Школьнику пришлось 3,5 км идти пешком из-за съехавшего с маршрута автобуса в Свердловской области

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Каменска-Уральского (Свердловская область) организовала проверку по сообщению СМИ о высадке 14-летнего школьника из маршрутного автобуса не на той остановке, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в понедельник.

По предварительной информации, подросток вечером направлялся из школы на маршрутном автобусе N16. Однако водитель отклонился от маршрута, и ребенку пришлось выйти на остановке в деревне Кодинка, расстояние от которой до дома составляет 3,5 километра, говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку организации перевозок пассажиров в автобусах.