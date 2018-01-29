15-летнего подростка заподозрили в убийстве ровесника в Энгельсе

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Полиция города Энгельса Саратовской области задержала 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве своего приятеля, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

Трагедия произошла накануне вечером. "Тело 15-летнего мальчика с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили прохожие. По "горячим следам" удалось задержать предполагаемого нападавшего, им оказался ровесник и приятель подростка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предполагаемый убийца прятался в квартире у своей приятельницы. Там были обнаружены похищенные личные вещи убитого.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выясняются причины убийства.