В Кремле прокомментировали обнаружение военных баз США фитнес-трекерами

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Использование облачных технологий в различных приложениях, позволяющих отслеживать передвижения людей, учитывается при обеспечении безопасности руководства страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что использование облачных технологий в различных приложениях, связанных просто с повседневной жизнью, здоровьем, фитнесом и так далее, безусловно, делает действия любого человека максимально прозрачными. Это очевидно. И конечно, это принимается во внимание", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос, связанный с публикацией в СМИ базы данных - карты, на которой видны перемещения американских, российских и натовских военных, а также обозначено несколько маршрутов, якобы по территории в Ново-Огарево.

Журналист спросил, знают ли об этом в Кремле и не создает ли это угрозу для национальной безопасности и безопасности главы государства.

Песков в этой связи сказал: "Мы не знаем про наших военных. Мы читали сообщения СМИ про американских военных. Про наших не знаем, потому что особо не вчитывались, поскольку достаточно напряженная повестка дня".

Газета The Washington Post сообщала ранее, что соцсеть для спортсменов Strava позволила обнаружить секретные военные базы министерства обороны США. В ноябре 2017 года в открытом доступе появилась глобальная карта Global Heat Maps, которая показывает активность пользователей фитнес-устройств с GPS-трекерами. На ней, в частности, выделены популярные маршруты для велосипедистов, бегунов, лыжников и пловцов.

Пользователи установили маршруты пробежек вдоль пляжа у вероятной базы ЦРУ в Сомали, пункта дислокации зенитно-ракетного комплекса Patriot в Йемене и оперативных баз спецназовцев США в зоне Сахеля в Африке.