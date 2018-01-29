Дело о хищении 1 млрд рублей у ПФР направлено в суд

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело о хищении более 1 млрд рублей у Пенсионного фонда РФ дошло до суда, сообщили в прокуратуре Москвы в понедельник.

"Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих столичных коммерсантов в возрасте от 44 до 48 лет. Следственными органами они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Фамилии подсудимых в нем не упоминаются, однако, по данным осведомленного источника "Интерфакса", в деле фигурируют владелец лишенного лицензии НПФ "Благовест" Сергей Шахман, а также предприниматели Александр Блинов и Кирилл Салтыков.

По версии следствия, "обвиняемые совершили хищение денежных средств АО НПФ "Благовест", переданных Пенсионным фондом РФ для осуществления гарантий прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования РФ".

Осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО УК "Садко Финанс" и ОАО "ИК Новый Арбат", бизнесмены "через подконтрольные им организации, действуя в рамках договора брокерского обслуживания, в 2015 году совершили сделки, направленные на приобретение заведомо невыгодных и финансово не обоснованных ценных бумаг в количестве более 800 тыс. штук, на общую сумму более 1,3 млрд рублей".

"В результате негосударственному пенсионному фонду "Благовест" в лице Пенсионного фонда РФ причинен имущественный ущерб на указанную сумму", - отмечает прокуратура.

Уголовное дело направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

По данным источников агентства, Шахман и Блинов ждут суда под арестом в СИЗО, а Салтыков - под домашним арестом.