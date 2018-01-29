Поджигателя детсадовских веранд в Екатеринбурге отправили на принудительное лечение

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Мировой судья Кировского района Екатеринбурга в понедельник отправил на принудительное лечение местного жителя за серию поджогов веранд детских садов, говорится в сообщении руководителя пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

20-летний учащийся техникума обвинялся в совершении шести преступлений по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм). В ходе расследования была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что молодой человек страдает психическим расстройством.

Как отмечает Горелых, студент был задержан с поличным, когда проник на веранду и поджег находившиеся там игрушки. У него нашли зажигалку и легковоспламеняющуюся жидкость.

По описанию поджигатель походил на человека, которого ранее зафиксировали камеры видеонаблюдения на месте прошлых поджогов. Одежда также подходила под описание. Скорее всего, для конспирации, он периодически выворачивал куртку наизнанку, надевая ее то черной, то красной стороной наружу.

"Молодой человек сознался в совершенных преступлениях, однако внятно объяснить мотивы своих поступков он так и не смог", - добавил Горелых.

Как сообщалось, подозреваемый в поджогах веранд детских садов был задержан 4 декабря 2017 года на территории детского сада на Сиреневом бульваре.