Оренбургская пенсионерка прописала у себя более 60 нелегалов за 3600 рублей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет в одном доме 65 иностранных граждан.

На сайте УМВД по региону в понедельник сообщается, что 65-летняя пенсионерка прописала у себя иностранцев из стран ближнего зарубежья, не предоставляя фактического места проживания.

В пресс-службе агентству "Интерфакс" уточнили, что женщина незаконно ставила граждан на учет в своем частном доме.

"Пенсионерка прописывала иностранцев группами: 65 человек за 12 раз. В результате с сентября по октябрь 2017 года за подобные походы она получила 3600 рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Дело возбуждено по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданств по месту пребывания в жилом помещении). Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до трех лет.