Генпрокуратура зафиксировала снижение числа тяжких преступлений в 2017 году

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Общее число тяжких и особо тяжких в России в прошлом году снизилось на 4,5%, сообщили в Генпрокуратуре России в понедельник.

"В целом по России удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 21,2%. Количество тяжких преступлений сократилось на 7,6%, а особо тяжких - увеличилось на 5,9%", - говорится в сообщении надзорного ведомства в его телеграм-канале.

Количество убийств и покушений уменьшилось на 7%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 10,5%.

К тяжким преступлениям относятся криминальные деяния, за совершение которых УК РФ предусматривает наказание на срок до 10 лет, к особо тяжким преступлениям - свыше 10 лет заключения.

В России отмечается снижение преступности среди иностранцев, отметили в Генпрокуратуре.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 41 047 преступлений, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства. При этом отмечается, что 36 233 преступления, или 88,3% из них, совершено гражданами стран СНГ.

Количество преступлений, совершенных в отношении иностранцев и лиц без гражданства, в прошлом году уменьшилось на 6,3%.