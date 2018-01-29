Двух кубанских школьниц накажут за плевки в Вечный огонь

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Двух школьниц из города Абинска (Краснодарский край) и их родителей привлекут к административной ответственности за осквернение мемориала Вечный огонь, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По факту осквернения мемориала Вечный огонь в парке 30-летия Победы города Абинска сотрудники полиции провели проверку. Личности участниц инцидента установлены, ими оказались две 16-летние школьницы - учащиеся 10 класса", - говорится в сообщении.

В отношении девушек составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). К ответственности также привлекут родителей школьниц по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

"По решению суда будет рассмотрен вопрос о постановке несовершеннолетних на учет в отдел полиции", - говорится в пресс-релизе.

По сообщениям региональных СМИ, две старшеклассницы пришли в парк 30-летия Победы в Абинске. Там одна из них начала плевать в Вечный огонь, а вторая делать вульгарные селфи на фоне мемориала.