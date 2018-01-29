Инспектор ФМС из Петербурга осужден условно за регистрацию 1,7 тысяч мигрантов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику ликвидированной в 2016 году Федеральной миграционной службы, который незаконно поставил на учет около 1,7 тысяч иностранцев, сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник.

Работая инспектором ФМС в Адмиралтейском районе Петербурга, Юрий Троицкий в сговоре со своим руководством и другими соучастниками изготавливал поддельные уведомления, проставлял в миграционных картах отметки о продлении срока временного пребывания в РФ, вносил установочные данные иностранцев в единую базу данных ФМС. В офисе компании ООО "ЭВ энд Пипл" от иностранцев принимались паспорта и другие документы, необходимые для изготовления уведомлений. Стоимость услуги составляла от 300 до 500 рублей.

"Соучастники подделывали уведомления путем проставления на них оттисков печатей различных организаций, якобы выступающих в качестве принимающей стороны и вели контроль процесса подделки документов иными лицами. Всего сообщниками было выдано 14 563 уведомления (о приеме на работу - ИФ). В результате преступной деятельности незаконно был продлен срок временного пребывания в РФ и поставлены на миграционный учет в РФ иностранные граждане в общем количестве не менее 1701 человека", - отмечает пресс-служба.

Подсудимый полностью признал вину организации незаконной миграции и превышении полномочий. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.