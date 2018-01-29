Военные на Северном Кавказе и в Южной Осетии привлечены к тренировке по боеготовности

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Недельная тренировка с участием всего личного состава частей 58-й армии на Северном Кавказе и в Южной Осетии стартовала в понедельник, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"К занятиям привлечено 100% личного состава и задействовано более 4 тыс. единиц вооружения и военной техники. Военнослужащие отработают действия личного состава при подъеме по тревоге, получении оружия и экипировки, по подготовке техники к выходу из парка и выдвижению в районы сосредоточения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "в назначенных районах представители комиссий от объединения оценят навыки организации маскировки, фортификационного и инженерного оборудования, подготовки техники и вооружения к выполнению боевых задач".

Он отметил, что офицеры на практике отработают перспективные направления по совершенствованию боевой готовности подразделений с учетом новых руководящих документов.

Итогом недельных занятий и тренировок станет выработка единых для всех воинских частей требований по боевой готовности в условиях оптимизации управления, повышения оперативности и эффективности использования сил и средств, сказал собеседник агентства.