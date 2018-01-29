Движение приостановлено на одном из участков Ярославского направления МЖД

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Один из пригородных электропоездов, следующих по маршруту Фрязино - Москва, по техническим причинам остановился на однопутном участке Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 20:29 на однопутном участке Зеленый Бор - Болшево Ярославского направления МЖД по техническим причинам остановился пригородный поезд N7303", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте МЖД.

В нем отмечается, что для буксировки остановившегося поезда отправлен маневровый локомотив.

"В настоящее время приостановлено движение пригородных поездов на участке Болшево - Фрязино", - добавляют в МЖД.

По сообщениям пассажиров электропоездов, приостановивших свое движение из-за инцидента, машинисты объявляют о задержке на полчаса.