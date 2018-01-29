Главные новости
В РоссииГосорганы РФ закупили услуги по выполнению их же полномочий на 14 млрд рублейСпортРоссийские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменовВ РоссииПосол США в РФ призвал не драматизировать "кремлевский доклад" Вашингтона
В России

Движение приостановлено на одном из участков Ярославского направления МЖД

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Один из пригородных электропоездов, следующих по маршруту Фрязино - Москва, по техническим причинам остановился на однопутном участке Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 20:29 на однопутном участке Зеленый Бор - Болшево Ярославского направления МЖД по техническим причинам остановился пригородный поезд N7303", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте МЖД.

В нем отмечается, что для буксировки остановившегося поезда отправлен маневровый локомотив.

"В настоящее время приостановлено движение пригородных поездов на участке Болшево - Фрязино", - добавляют в МЖД.

По сообщениям пассажиров электропоездов, приостановивших свое движение из-за инцидента, машинисты объявляют о задержке на полчаса.

Теги: МЖД
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Госорганы РФ за 2,5 года закупили услуги по выполнению их же полномочий на 14 млрд рублейГосорганы РФ за 2,5 года закупили услуги по выполнению их же полномочий на 14 млрд рублей
По данным Счетной палаты, больше всех в этом преуспели Минэнерго и МинпромторгПодробнее
Прекращена операция по поиску пропавшего в Японском море судна "Восток"Прекращена операция по поиску пропавшего в Японском море судна "Восток"
Надежды найти моряков живыми не осталось, заявили спасателиПодробнее
Посол США в РФ призвал не драматизировать "кремлевский доклад" ВашингтонаПосол США в РФ призвал не драматизировать "кремлевский доклад" Вашингтона
России и США "не нужно оглядываться назад", считает ХантсманПодробнее
На Урале нашли редкий изумруд весом 1,6 кгНа Урале нашли редкий изумруд весом 1,6 кг
Подобные находки совершаются раз в десятилетиеПодробнее
Возникли проблемы с установлением личностей погибших в пожаре на турбазе на БайкалеВозникли проблемы с установлением личностей погибших в пожаре на турбазе на Байкале
Предположительно, жертвами пожара стали граждане Китая, которые приехали на Байкал "дикарями"Подробнее
Пожар произошел в семейном общежитии в поселке под ОмскомПожар произошел в семейном общежитии в поселке под Омском
Погибли пять человекПодробнее
На самом крупном острове Байкала загорелась турбазаНа самом крупном острове Байкала загорелась турбаза
Пострадали три человека, судьба двоих туристов из Китая неизвестнаПодробнее
Собчак предложила снимать фильмы о репрессированных при Сталине народахСобчак предложила снимать фильмы о репрессированных при Сталине народах
Это, по мнению журналистки, закроет дискуссии об эффективности его "менеджмента"Подробнее
Патрушев исключил отказ России от поставок США двигателей РД-180Патрушев исключил отказ России от поставок США двигателей РД-180
По словам секретаря Совбеза РФ, Москва намерена продолжать выполнять свои обязательства и вести себя корректно по отношению к другим странамПодробнее
Почти 70% россиян собрались следить за предвыборной кампаниейПочти 70% россиян собрались следить за предвыборной кампанией
В качестве источников информации, которые заслуживают доверия, почти половина респондентов назвала телевидение, которому уступают интернет и разговоры с родственникамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Акция сторонников Навального в Москве7 фото
28 января
Акция сторонников Навального в Москве
Лучшие фото недели10 фото
26 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 26 января7 фото
26 января
Фотохроника 26 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосорганы РФ закупили услуги по выполнению их же полномочий на 14 млрд рублейСпортРоссийские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменовВ РоссииПосол США в РФ призвал не драматизировать "кремлевский доклад" ВашингтонаВ РоссииНа Урале нашли редкий изумруд весом 1,6 кгЭкономикаТаможенники научились оперативно отслеживать покупки россиян за рубежомКультураБруно Марс собрал три статуэтки "Грэмми" в основных номинациях

Госдеп назвал направление новых антироссийских санкций

Пропавшее в Японском море судно будут искать с самолетами-амфибиями

Суд в Киеве продлил арест соратнику Саакашвили

Ирландия проведет референдум о расширении права на аборт

США будут ждать российской атаки на промежуточных выборах

Северный флот получит спасательный глубоководный аппарат

В Белом доме подтвердили ожидаемую публикацию доклада о санкциях в отношении РФ

Юрист ФБК арестован на 10 суток за неповиновение полиции

"Зарядье" и "Лужники" номинированы на премию в сфере архитектуры

Главы нескольких федеральных земель ФРГ высказались за ослабление санкций против России

В США ужесточат меры безопасности в рамках программы приема беженцев

В Минобороны РФ опровергли информацию об опасном сближении с американским самолетом

Трамп отказался вести переговоры с "Талибаном"

Военные на Северном Кавказе и в Южной Осетии привлечены к тренировке по боеготовности

Движение приостановлено на одном из участков Ярославского направления МЖД

Из-за попавшего в интернет высказывания главы МИД Ливана в стране начались волнения

МПК назвал условия выступления российских спортсменов на Паралимпиаде

В ЕС решили бороться с энергетической бедностью своих граждан

CBS News сообщил об отставке замглавы ФБР Маккейба

Самолет ВМС США прервал миссию из-за опасного приближения российского истребителя

СМП банк допустят к размещению средств Пенсионного фонда и жилищного обеспечения военных

Источник Подробнее

Представитель Белого дома заявил о необходимости сотрудничества США с РФ по Украине

В Калининград сторонника Навального арестовали на 20 суток

Более 90 тыс. жителей Великобритании заинтересовались акцией против Трампа перед его визитом

Что произошло за день: понедельник, 29 января

Паралимпиада под нейтральным флагом, подготовка "кремлевского доклада" Минфина США и новые АК для Минобороны Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru