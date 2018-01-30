С авиакомпании "Россия" взыскали 45 тыс. рублей за сломанный палец ребенка

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд оставил без изменения решение райсуда Екатеринбурга о взыскании компенсации морального вреда с ОА "Авиакомпания "Россия" в пользу родителей маленькой девочки, получившей травму по вине бортпроводницы, сообщает пресс-служба облсуда во вторник.

По данным облсуда, девочка с родителями и бабушкой в мае 2017 года летела на отдых в Турцию самолетом авиакомпании "Россия".

"В ходе полета во время сбора использованных ланч-боксов бортпроводница защемила девочке мизинец правой руки дверью тележки. По прилету у ребенка был диагностирован перелом", - говорится в сообщении.

Отец, как отмечает пресс-служба, обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании компенсации морального вреда с авиакомпании в размере 1 млн рублей. Суд иск удовлетворил частично. С АО "Авиакомпания "Россия" взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей, а также штраф - 15 тыс. рублей.

Решение не устроило ни отца, ни авиакомпанию. Они обратились с апелляцией в Свердловский областной суд. Рассмотрев материалы дела, суд учел неосторожность бортпроводника при закрывании дверцы тележки, но также принял во внимание и отсутствие должного контроля со стороны сопровождающих ребенка взрослых.

В результате решение Кировского районного суда вступило в законную силу, подчеркивается в пресс-релизе.