Суд подтвердил отказ "Роскосмосу" во взыскании с ЦЭНКИ 604 млн рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU -Арбитражный суд Московского округа в понедельник, 29 января, подтвердил постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 28 сентября 2017 года отказал госкорпорации "Роскосмос" во взыскании с ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) 603,9 млн рублей по госконтракту, заключенному 16 мая 2012 года.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил жалобу "Роскосмоса".

Апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, который 4 июля частично удовлетворил иск госкорпорации, взыскав с ЦЭНКИ 54,2 млн рублей неустойки из заявленных 603,9 млн рублей.

Согласно материалам дела, ЦЭНКИ в соответствии с госконтрактом обязался выполнить ОКР "Модернизация объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур". В установленные сроки работы не были выполнены, в связи с чем была начислена неустойка на общую сумму 603,9 млн рублей.

Суд первой инстанции, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, а также учитывая баланс интересов сторон, посчитал возможным уменьшить размер неустойки до 54,2 млн рублей, говорится в документах.

В январе 2017 года пресс-служба ЦЭНКИ сообщила, что "Роскосмос" определил ЦЭНКИ генеральным подрядчиком по строительству ряда объектов космодрома "Восточный".