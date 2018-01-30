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Переселяющиеся на основную территорию России калининградцы подпали под пошлины ЕАЭС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Таможенные пошлины за перевозку личных вещей свыше 50 кг должны с 1 января платить жители Калининградской области, переселяющиеся на основную территорию России.

"Размер пошлины составляет 4 евро за один килограмм вещей весом более 50 кг на одного человека. Речь идет о вещах, которые переселенцы на основную территорию России перевозят в контейнерах", - сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы Калининградской областной таможни Наталья Каданцева.

По ее словам, данное правило вступило в силу с 1 января 2018 года. С этой же даты начал действовать Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, определяющий пошлины за перевозку грузов. При этом не вступило в силу национальное законодательство России, оговаривающее специальный статус переселенцев, перевозящих личные вещи в контейнерах.

"Дело в том, что статья Таможенного кодекса ЕАЭС, определяющая статус переселенца и позволяющая ему беспошлинно перевозить личные вещи, содержит отсылочную норму на национальное законодательство стран членов ЕАЭС. Но в РФ такие законы еще не приняты", - пояснила Каданцева.

"Калининградская таможня понимает, что переселенцы стали заложниками правового вакуума, который вскоре будет разрешен. И пока что мы запросили разъяснений у ФТС по данной ситуации. При этом таможня вынуждена требовать у людей документы, подтверждающие, что их имущество является российским товаром, а не зарубежным", - заключила начальник пресс-службы.

Теги: Калининградская область, ЕАЭС
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