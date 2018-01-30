В Рязанской области три человека погибли в ДТП с грузовиком и такси

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Рязанской области на 238-ом километре автодороги М6 "Каспий" произошло ДТП с участием грузовика ГАЗ-66 и такси Hyndai Solaris, в результате погибли три человека, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по региону.

Сообщение об аварии поступило в 01;35. По предварительной информации, житель Московской области, управляя грузовым автомобилем ГАЗ-66, не учел сложные погодные условия, вследствие чего не справился с рулевым управлением и столкнулся с автомобилем Hyndai Solaris.

"В результате происшествия водитель, а также пассажиры легкового автомобиля от полученных травм погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал", - сказано в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.