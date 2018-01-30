Минкомсвязи лишило "пиратские" сайты 200 млн пользователей благодаря блокировке "зеркал"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Около 500 "зеркал" "пиратских" сайтов было заблокировано с начала вступления в силу соответствующего закона, аудитория этих ресурсов - 200 миллионов человек, сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Последние несколько месяцев мы получили возможность блокировать зеркала пиратских сайтов. На сегодняшний день мы можем уже отметить, что около 500 сайтов подвергнуты блокировке в качестве "зеркал"", - сказал Волин, выступая на форуме телевидения и телекоммуникаций CSTB 2018 в "Крокус Экспо" во вторник.

По его словам, "это больше, чем было заблокировано за два года по всем судебным решениям".

"Коллеги из индустрии посчитали недавно общую аудиторию заблокированных сайтов, она примерно 200 млн человек. За октябрь - январь, за четыре месяца, результаты обнадеживающие", - подчеркнул Волин.

Закон о закрытии доступа к "зеркалам" заблокированных сайтов вступил в силу 1 октября 2017 года. Блокировка "зеркал" возможна без судебного решения. Минкомсвязи по обращению правообладателя определяет, является ли сайт копией заблокированного "пиратского" сайта, после чего уведомляет о блокировке владельца "зеркала" и Роскомнадзор. Надзорное ведомство, в свою очередь, требует от провайдеров заблокировать доступ к "зеркалу".