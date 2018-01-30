Посол РФ в КНДР рассказал об опосредованных контактах с Ким Чен Ыном

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора имеет возможность опосредованно контактировать с лидером КНДР Ким Чен Ыном для передачи устных или письменных посланий.

"Я лично знаком с Ким Чен Ыном. Правда, мы познакомились с ним еще в 2010 году (Ким Чен Ын занимает пост верховного руководителя КНДР с 2011 года - ИФ)", - сказал Мацегора в интервью "Интерфаксу" в преддверии Дня дипломатического работника.

"С момента моего приезда в Пхеньян (Мацегора является послом РФ в КНДР с декабря 2014 года - ИФ) в качестве посла таких встреч "лицом к лицу" у нас не было, но опосредованные контакты были - для передачи устных или письменных посланий и так далее", - добавил он.

"Из руководства КНДР я общаюсь с Ли Су Еном - он член политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, где отвечает за внешнюю политику, и с Ли Ен Хо - министром иностранных дел. Это мои самые высокопоставленные партнеры", - отметил посол.