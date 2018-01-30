Путин призвал привыкать к снижению инфляции в России как к стабильной ситуации

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Участники экономической деятельности должны привыкнуть, что снижение инфляции - это стабильная ситуация, а не опасаться возможных скачков до двухзначных цифр, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы должны подумать над дальнейшим укреплением макроэкономических показателей российской экономики. Мы добились снижения инфляции до 2,5% - исторически вообще никогда такого не было, нужно, чтобы люди к этому привыкли, в том числе участники экономической деятельности, чтобы не думали, что завтра все закончится, и завтра у нас опять, как на Украине, все скакнет опять до двухзначных цифр", - сказал Путин во вторник на встрече с доверенными лицами в качестве кандидата в президенты РФ.

По его словам, необходимо, чтобы все привыкли к тому, что это стабильная ситуация. "И тогда постепенно и Банк России будет ставочку снижать, постепенно будут создаваться условия для того, чтобы участники экономической деятельности планировали свою работу на годы вперед", - считает президент РФ. Кроме того, добавил Путин, это даст возможность бюджету собирать необходимый ресурс. "У нас очень консервативно посчитан бюджет. Мы считали его таким образом, что как будто мы получили доходы от нефти и газа из цены 40 с небольшим долларов за баррель, а у нас сейчас 70", - сказал Путин.

Остающиеся средства, по его словам, сохраняются в качестве резерва, что является дополнительной подушкой безопасности. "И это дает нам возможность при необходимости использовать, кстати говоря, эти средства, накопленные в резервах, для развития, в том числе развития инфраструктуры, так необходимой, в том числе, и для экспорта", - заявил Путин.

В экономике, добавил он, необходимо учитывать все звенья цепочки. "Но то, что мы будем работать над повышением, над поддержкой экспортоориентированных предприятий и отраслей, это точно, будем это делать", - обещал президент. Он отметил, что все связано лишь с бюджетными ограничениями и обратил внимание на постоянную борьбу между структурами правительства. "Есть такие структуры, Минэкономики, прежде всего, некоторые другие наши структуры, которые занимают вашу позицию, очень ярко ее представляют, потом приходят представители того же Минфина и говорят: "Ну, хорошо, где деньги, Зин?" Вот и весь разговор". Но это не означает тупик, заметил Путин. "Совсем нет", - сказал президент, подчеркнув, что необходимо укреплять макроэкономические показатели экономики.

В начале января Росстат сообщил, что инфляция в РФ за весь год составила 2,5%, что явилось минимумом за всю новейшую историю России. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ в первом квартале 2018 года вблизи уровня декабря 2017 года. "В дальнейшем, как ожидается, действие ряда факторов будет способствовать возвращению годовой инфляции к цели", - отметил ЦБ в комментарии.